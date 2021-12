Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (10.12.2021/ac/a/d)



Den kräftigen Kursanstieg mit abschließendem Abverkauf seit Mitte November habe die thyssenkrupp-Aktie mittlerweile hinter sich gelassen. Im Bereich knapp oberhalb der 9-Euro-Marke habe sich der MDAX-Titel stabilisiert. Die positive Entwicklung des operativen Geschäfts werde derweil zunehmend honoriert, Moody's habe sich nun optimistischer geäußert.Die Ratingagentur habe die Bonität des Essener Konzerns zwar mit B1 nur bestätigt. Doch der Ausblick sei von "stabil" auf "positiv" geändert. Noch seien einige Finanzkennzahlen des Konzerns für das aktuelle Rating zwar schwach. Doch Besserung sei in Sicht, entscheidend dafür wäre eine deutliche Gewinnerholung im Stahlgeschäft.Die finanzielle Situation bei thyssenkrupp bleibe somit im Fokus. Wichtig für die weitere Kursentwicklung sei v.a. die Entwicklung des Cash Flows. Im neuen Geschäftsjahr wolle der Konzern den Barmittelabfluss endlich stoppen, nachdem zuletzt Milliarden verbrannt worden seien. Das sei trotz der vollen Kassen auch notwendig, denn der Umbau zum klimaneutralen Stahl werde in den kommenden Jahren ohnehin genug Geld verschlingen - egal, ob das Geschäft im Konglomerat verbleibe oder doch abgespalten werde. Zuletzt hätten sich Gerüchte über ein Spin-off verdichtet, dann müsste eine mögliche Tochter jedoch ein ausreichendes finanzielles Polster mitbekommen.