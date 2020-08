Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,914 EUR -3,81% (28.08.2020, 11:35)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,918 EUR -3,27% (28.08.2020, 11:46)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (28.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Stahl bleibe ein schwieriges Geschäft. Die konjunkturelle Krise treffe die zyklische Branche besonders hart. Geld lasse sich auch aufgrund von Überkapazitäten und Billigimporten derzeit kaum verdienen. Dazu komme, dass milliardenschwere Investitionen anstünden, um die anspruchsvollen Klimaziele zu erfüllen. thyssenkrupp bekomme hierzu am Freitag Besuch von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.Gemeinsam mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet besuche Altmaier das Stahlwerk des MDAX-Konzerns in Duisburg. Die beiden CDU-Politiker möchten sich über die Pläne von thyssenkrupp zur klimafreundlichereren Produktion informieren. Der Konzern wolle Kohle in den Hochöfen peu à peu durch Wasserstoff ersetzen. Mitte der 2020er-Jahre solle eine erste solche Anlage in Betrieb gehen.Wasserstoff für die Stahlherstellung gelte als Schlüssel zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes in Deutschland. Alleine der Standort Duisburg sei laut thyssenkrupp für zwei Prozent der Emissionen zuständig. Bis 2030 solle der Ausstoß gegenüber 2018 um 30 Prozent sinken.Der Konzern erhoffe sich dafür öffentliche Unterstützung. Im vergangenen Monat habe die Bundesregierung das "Handlungskonzept Stahl" verabschiedet, um der Branche zu helfen. Neben Zuschüssen seien zuletzt auch bereits Gerüchte laut geworden, dass sich der Konzern an den betroffenen Unternehmen beteilige.Anleger sollten deshalb weiter abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2020)