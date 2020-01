Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,28 EUR +1,99% (02.01.2020, 13:36)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,30 EUR +2,07% (02.01.2020, 13:46)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Seit Langem befinde sich thyssenkrupp im Krisenmodus. Der Chefposten beim Industriekonzern habe sich deshalb zuletzt zum Schleudersitz entwickelt. Die aktuelle Vorstandsvorsitzende Martina Merz stehe nun unter Druck, den lang erwarteten Umbau endlich umzusetzen. Noch immer seien aber viele Fragen offen.Klar sei, dass die Trennung von der Aufzugssparte zum Schlüssel werde. Noch sei nicht endgültig entschieden, ob die lukrative Tochter an die Börse gebracht, teilweise oder komplett verkauft werde. Aufgrund der angespannten bilanziellen Lage spreche aber vieles für einen Komplettverkauf. Rund 15 bis 17 Milliarden Euro könnten so in die klammen Kassen gespült werden.Doch damit würden die Herausforderungen erst beginnen. Denn was bleibe, stecke in der Krise. Das Stahlgeschäft gelte als besonders zyklisch und leide wie der Werkstoffhandel seit längerem unter dem schwierigen Marktumfeld. Die Komponentensparte werde von der Krise der Autobranche schwer getroffen. Der Anlagenbau kämpfe teilweise auch mit hausgemachten Problemen und gelte ebenfalls seit Jahren als Problemkind.Merz habe angekündigt alles auf den Prüfstand stellen zu wollen. Was nicht rentabel arbeite oder im Wettbewerb hinterherhinke, habe voraussichtlich keine Zukunft. So stehe bereits zur Diskussion, dass thyssenkrupp zum reinen Stahlkonzern werde. Offen bleibe allerdings, ob das zyklische Geschäft, von dem sich der Konzern noch vor kurzer Zeit im Rahmen der gescheiterten Tata-Fusion habe zurückziehen wollen, wirklich dafür sorgen könne, dass thyssenkrupp wieder zurück zu alter Stärke finden könne.Mutige Anleger setzen trotz der Risiken auf eine Trendwende, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link