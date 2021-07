Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



7,78 EUR -1,54% (21.07.2021, 09:12)



7,78 EUR +1,04% (20.07.2021)



DE0007500001



750000



TKA



TYEKF



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (21.07.2021/ac/a/d)



Die Stimmung bei thyssenkrupp habe sich in den vergangenen Wochen massiv ins Negative gekehrt. Neben den bereits bekannten Risiken rund um die angespannte finanzielle Lage und die Corona-Varianten werde der Konzern nun auch noch von der Hochwasser-Katastrophe im Westen des Landes getroffen.Betroffen von den Überflutungen sei das Unternehmen durch Versorgungsprobleme in der Stahlproduktion. Gegenüber den Kunden habe thyssenkrupp nach eigenen Angaben deshalb nun "Force Majeure" - also höhere Gewalt - erklärt.Direkt betroffen sei man zwar nur durch kleinere Wasserschäden. Doch Beeinträchtigungen in den Lieferketten bei Zulieferern, Kunden und Logistikpartnern würden sich indirekt auswirken. Auch die Versorgung mit Vormaterial und der Güterversand seien durch Störungen an Bahnstrecken betroffen.Anleger warten ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2021)