Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (06.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Stahlindustrie stehe vor großen Herausforderungen. Konzerne wie thyssenkrupp müssten nicht nur die Corona-Pandemie meistern, sie stünden auch vor hohen Investitionen, um die eigenen Klimaziele zu erfüllen. Schlüssel zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie könnte die Wasserstoff-Technologie werden. Hier habe thyssenkrupp eine weitere Kooperation eingefädelt.Der Industriegasehersteller Air Products werde die Wasserelektrolyse-Technologie von thyssenkrupp zum Bau von Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff nutzen. thyssenkrupp stelle dabei seine Technologie sowie Ausrüstung, Engineering und technische Services zur Verfügung. Air Products baue und betreibe die Anlagen. Zu den Details hätten beide Konzerne aber keine Angaben gemacht.An der Börse verleihe am Montag zudem eine optimistische Studie der Credit Suisse neuen Schwung. Analyst Carsten Riek habe die Einstufung auf "outperform" mit einem Kursziel von 11,00 Euro belassen. Der Verkauf des Aufzugsgeschäfts sollte die kurzfristigen Gewinnrisiken ausgleichen, so der Experte."Der Aktionär" meint deshalb weiter: Es gibt attraktivere Werte mit einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: