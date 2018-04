Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (12.04.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Vorstand der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) hat heute den Aufsichtsrat über den Stand der Verhandlungen zum geplanten Joint Venture der europäischen Stahlaktivitäten mit Tata Steel informiert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Die Due Diligence der Unternehmensteile ist nahezu abgeschlossen. Damit wurden gemeinsam tragfähige Lösungen für wesentliche Punkte erzielt.Im Rahmen der Due Diligence haben von beiden Seiten mandatierte Experten das strategische und operative Potenzial des Joint Ventures und Synergien von 400 bis 600 Mio. Euro bestätigt. Dazu gehört auch der vorgesehene Abbau von insgesamt bis zu 4000 Stellen in den Verwaltungsbereichen und der Produktion in den nächsten Jahren, der von beiden Partnern zu gleichen Teilen getragen wird. Dazu hatte thyssenkrupp Ende Dezember 2017 einen Tarifvertrag geschlossen, dem die Mitglieder der IG Metall Anfang Februar 2018 zugestimmt haben.Tata Steel arbeitet im Rahmen seiner Konsultationsprozesse daran, vergleichbare Vereinbarungen mit der Mitbestimmung an den Standorten des Unternehmens abzuschließen, um den jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder zu entsprechen. Dazu verhandelt Tata Steel Europe derzeit unter anderem in den Niederlanden und Großbritannien. thyssenkrupp und Tata Steel sind sich einig, dass im Rahmen des Zusammenschlusses alle Unternehmensteile und Standorte integriert und als ein gemeinsames Unternehmen geführt werden.Vor diesem Hintergrund geht thyssenkrupp davon aus, dass eine Entscheidung der Gremien zum Joint Venture im ersten Halbjahr 2018 erfolgen kann. Vorher werden dem Aufsichtsrat die beauftragten Gutachten zur Verfügung gestellt.thyssenkrupp hatte im September 2017 die Gründung eines Joint Ventures seiner europäischen Stahlaktivitäten mit Tata Steel Europe angekündigt. Ziel des Joint Ventures ist es, einen führenden europäischen Flachstahlanbieter zu schaffen und diesen als Qualitäts- und Technologieführer zu positionieren. Das neue Unternehmen würde einen Umsatz von etwa 15 Mrd. Euro erzielen und etwa 48.000 Mitarbeiter beschäftigen.Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: