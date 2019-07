Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,985 EUR -0,46% (25.07.2019, 09:58)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (25.07.2019/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Volatilität bei thyssenkrupp bleibe ungebrochen hoch. Immer wieder würden Gerüchte um den Konzernumbau die Aktie beflügeln. Als nachhaltig hätten sich diese zuletzt allerdings nicht erwiesen, sodass der DAX-Titel auch immer wieder schnell in den Bereich zwischen 11 und 12 Euro abverkauft worden sei.Am Mittwoch habe es erneut Gerüchte gegeben. Es sollten Angebote für die Aufzugs- und die Komponentensparte eingegangen sein. Konkrete Offerten gebe es aber erneut nicht, sodass der nachhaltige Befreiungsschlag für die thyssenkrupp-Aktie weiter auf sich warten lassen dürfte.Das Auf und Ab bei thyssenkrupp dürfte anhalten. Die Aktie sei nur für mutige Anleger geeignet. Sollten jedoch erste Erfolge beim Konzerumbau erkennbar sein, seien aufgrund der niedrigen Bewertung durchaus deutlich höhere Kurse drin. Das Chance-Risiko-Verhältnis stimme auf dem aktuellen Niveau, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:11,955 EUR -0,13% (25.07.2019, 09:41)