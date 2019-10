Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,805 EUR +0,79% (01.10.2019, 10:29)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (01.10.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).thyssenkrupp habe die Veränderungen im Vorstand, wie sie am 24.09. vom Präsidium und Personalausschuss des Aufsichtsrats vorgeschlagen worden seien, per 01.10. vollzogen. Demnach ersetze die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Merz den bisherigen CEO Kerkhoff. Sie solle maximal für zwölf Monate den Posten besetzen. Zudem ziehe Dr. Keyberg als zusätzliches Mitglied mit der Verantwortung für Steel Europe und Material Services in den Vorstand ein. Der Aufsichtsrat sei Medienberichten zufolge unzufrieden mit der Strategieumsetzung von Kerkhoff gewesen. Hauptstreitpunkt sei das Vorgehen bezüglich der Fahrstuhlsparte (Elevator Technologies) gewesen. Während Kerkhoff eine Teilabgabe (per Börsengang oder Verkauf) präferiert habe, werde wohl insbesondere von Cevian, dem zweitgrößten Aktionär, ein Komplettverkauf bevorzugt.Das Interesse an der Fahrstuhlsparte sei sichtbar groß, was sich positiv auf den erzielbaren Verkaufspreis (Analysten-Einschätzung: rund 15 Mrd. Euro) auswirke (Window of Opportunity). Dies hätte wiederum bei Vollzug des Verkaufs einen deutlich positiven Einfluss (per Buchgewinn und Mittelzufluss) auf die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen von thyssenkrupp, die stark verbesserungswürdig seien. Andererseits würde durch einen Komplettverkauf von Elevator, der einzige verlässige Ergebnisträger der letzten Jahre wegfallen. Der Analyst gehe nun davon aus, dass unter Neu-CEO Merz eine Trennung von Elevator zügig vorangetrieben werde. Nächster Konfliktherd - zumindest zwischen Cevian und den Arbeitnehmervertretern - könnte eine potenzielle Sonderdividende im Zuge der Elevator-Veräußerung sein.Das Votum für die thyssenkrupp-Aktie lautet unter Berücksichtigung der Gemengelage sowie des gegenwärtigen Kursniveaus nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 12,60 auf 12,80 Euro erhöht worden. (Analyse vom 01.10.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:12,845 EUR +1,26% (01.10.2019, 10:40)