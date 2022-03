Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (22.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der aufwendige Umbau von thyssenkrupp laufe weiter auf Hochtouren. Alle Bereiche stünden dabei auf dem Prüfstand. Noch vor einiger Zeit habe etwa die Marinesparte TKMS als großer Kandidat für einen Verkauf gegolten. Doch inzwischen habe sich die Situation in dem Bereich deutlich verbessert, TKMS könnte vielmehr sogar zukaufen.Demnach solle die Marinesparte ein Auge auf die insolventen MV Werften geworfen. TKMS habe derzeit eine gute Auftragslage, habe ein Werftsprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Im Zuge dessen gibt es auch Überlegungen über Kapazitätserweiterungen in Deutschland, um die Produktion der aktuellen Aufträge bestmöglich und vor allem zeitnah abwickeln zu können." Aktuell befinde sich das Unternehmen dazu "noch in einer Ideenphase, die Lage ist noch sehr allgemein". Zuvor hätten Medien über einen möglichen Kauf berichtet.TKMS sei auf Jahre hinaus ausgelastet. Die Werft baue zwei U-Boote für die deutsche und vier weitere für die norwegische Marine. Das Auftragsvolumen betrage rund 5,5 Milliarden Euro. Die Auslieferung des ersten U-Boots für Norwegen werde früheren Angaben zufolge 2029 erwartet, die Auslieferung der beiden Boote für die deutsche Marine sei für 2032 und 2034 geplant. Zudem sei Ende Januar bekannt geworden, dass Israel drei weitere U-Boote in Kiel kaufe.Am 1. März habe das Insolvenzverfahren für die MV Werften begonnen. Grund für die Insolvenz sei der coronabedingte Einbruch auf dem weltweiten Kreuzfahrt-Markt gewesen, durch den der bisherige Werfteigner Genting Hongkong seine Zahlungsfähigkeit verloren habe. Unklar sei, ob der von Genting in Auftrag gegebene Riesen-Kreuzliner "Global Dream" noch fertiggebaut werden könne. Insolvenzverwalter Christoph Morgen suche nach einem neuen Abnehmer, wie auch nach Interessenten für die Werft-Standorte Wismar und Rostock-Warnemünde. Die Bürgerschaft in Stralsund habe bereits entschieden, das dortige Werftgelände zu kaufen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: