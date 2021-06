Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (28.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Umbau bei dem Industriekonzern laufe nach wie vor auf Hochtouren. Für die erfolgreiche Neuausrichtung brauche es vor allem Erfolge im Stahlsektor. Hier stehe der aufwendige Wandel zu klimaneutralem Stahl an. Bei einem Besuch von Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Duisburger Hüttenwerk sei dessen Bedeutung aber noch einmal untermauert worden.Die Stahlbranche sorge derzeit für sechs Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland, 2,5 Prozent würden alleine von thyssenkrupp stammen. Noch in diesem Jahrzehnt wolle thyssenkrupp aber 30 Prozent des Ausstoßes einsparen. Dafür seien aber bis 2030 Investitionen von zwei Milliarden Euro nötig. Für den kompletten Umstieg auf grünen Stahl seien es sogar bis zu acht Milliarden Euro.Deshalb sei thyssenkrupp auch auf Hilfe von der Politik angewiesen. "Der Umbau der Stahlindustrie ist eine riesige Herausforderung. Die Bundesregierung wird die Stahlindustrie bei der Transformation nicht alleine lassen", habe Bundesumweltministerin Schulze nun betont. "Mit den aufgestockten Mitteln für Klimaschutzverträge werden wir die Industrie auch bei höheren Betriebskosten unterstützen können, um Investitionssicherheit für postfossile Technologien zu schaffen."Es liege noch ein weiter Weg vor thyssenkrupp. Doch mit der Unterstützung von politischer Seite könne der Umbau funktionieren.Aktuell sei das Chartbild der thyssenkrupp-Aktie allerdings weiter angeschlagen. Anleger bleiben deshalb vorerst an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link