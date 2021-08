Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,474 EUR +1,94% (31.08.2021, 14:39)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,47 EUR +1,24% (31.08.2021, 14:24)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (31.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Aktien von thyssenkrupp hätten nach dem Überwinden der 200-Tage-Linie am Vortag die Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche am Dienstagvormittag fortgesetzt. Sie seien bis zum Mittag um 1,9 Prozent auf 9,53 Euro gestiegen und hätten im Tagesverlauf mit 9,56 Euro den höchsten Stand seit Mitte Juni erreicht. Die 200-Tage-Linie gelte als Indikator für den längerfristigen Kurstrend.Eine robuste Nachfrage in Europa und den USA und der Aufbau von Produktionskapazitäten hätten die Margen in der Stahlfertigung angetrieben, habe Analyst Bastian Synagowitz von der Deutschen Bank geschrieben. Die Profitabilität halte sich auf einem Rekordniveau. Die gute Branchenlage dürfte sich im kommenden Jahr fortsetzen. Für thyssenkrupp spreche eine fortgesetzte Erholung der Ergebnisse und der Barmittel. Die Deutsche Bank habe die Einstufung für thyssenkrupp deswegen auf "buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Bereits in der Vorwoche hätten sich einige Analysten positiv zu der Aktie geäußert. Die DZ BANK habe die Einstufung für thyssenkrupp ebenfalls auf "kaufen" mit einem fairen Wert von 10,50 Euro je Aktie belassen. thyssenkrupp strebe ein nachhaltigeres Profil an und setze bei seiner Transformation zur Klimaneutralität bis 2050 auf zwei Pfade, habe Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zum Thema grüner Stahl geschrieben. Zentrales Element der Strategie sei die Umstellung von Kokskohle auf Wasserstoff sowie die Nutzung von anfallendem CO2. "thyssenkrupp könnte über seine Wasserstoffaktivitäten von einer steigenden Nachfrage nach Wasserstoff profitieren." DAX ohnehin derzeit ausgeschlossen scheint, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link