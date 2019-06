Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,90 EUR +3,53% (27.06.2019, 11:04)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (27.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp: Umbau-Spekulationen erreichen eine neue Stufe - AktienanalyseDie Spekulationen um den Konzernumbau von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) erreichen eine neue Stufe, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Laut einem Medienbericht plane der Konzern eine Vergrößerung des Stahlhandels. Zu dem Zweck sei thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff im Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Duisburger Stahlhändlers Klöckner & Co, Gisbert Rühl, über eine mögliche Fusion. Ein Klöckner-Sprecher habe gesagt, dem Konzern sei kein Übernahmeinteresse durch thyssenkrupp bekannt. Zu anderen Themen würden Rühl und Kerkhoff regelmäßig im Austausch stehen. Angesichts des Börsenwerts von Klöckner von rund 500 Mio. Euro wäre eine Fusion, in der thyssenkrupp größenbedingt logischerweise der Käufer wäre, locker zu stemmen.Die 11-Euro-Marke hat erneut gehalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:12,845 EUR +2,76% (27.06.2019, 10:49)