Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (19.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Mehr als 25 Prozent habe die Aktie von thyssenkrupp am Freitag zwischenzeitlich zugelegt. Rund zehn Prozent Plus seien am Ende übrig geblieben. Offen sei aber nach wie vor, ob das Angebot von Liberty Steel auf Gegenliebe treffe. Sowohl von Unternehmensseite als auch aus der Politik würden sich inzwischen die Stimmen zur Zukunft der Stahlsparte häufen.Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart habe die Fusion positiv gewertet - allerdings nur, wenn Job-Auflagen erfüllt würden. "Auch Zusammenschlüsse mit anderen Anbietern können Teil der Lösung sein, wenn sie den Umbau beschleunigen und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Dabei wird die Landesregierung genau darauf achten, dass die Interessen der Beschäftigten gewahrt werden", so Pinkwart zur "Rheinischen Post".Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe sich zur Übernahme nicht äußern wollen. Er habe sich allerdings erneut klar gegen eine Staatsbeteiligung als Alternative ausgesprochen. "Wir sind bereit, öffentliche Gelder für den gewaltigen Umbau der Stahlindustrie hin zu klimaneutralem Stahl zur Verfügung zu stellen. Und natürlich stehen auch unsere Hilfsprogramme offen, wenn Liquiditätsbedarf besteht", habe er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. Es gebe dafür verschiedene Instrumente wie staatliche Bürgschaften oder Kredite. "Regelrechte Verstaatlichungen gehören für mich nicht dazu."Sanjeev Gupta, der Inhaber von Liberty Steel, setze im Gespräch mit der "Rheinischen Post" vor allem auf eine Verbesserung der Klimabilanz. "Die Werke sind nicht ausgelastet und die Klimabilanz der Branche ist alles andere als gut. Deshalb müssen wir Stahl möglichst schnell CO2-neutral produzieren. Gemeinsam mit ThyssenKrupp können wir das deutlich besser und früher erreichen."Nach wie vor sei offen, wie hoch das Angebot von Liberty Steel wirklich sei. Vor allem von der IG Metall sei zudem noch viel Widerstand zu erwarten. Es erscheine zumindest fraglich, ob es letztlich wirklich zum Deal komme. Gerüchte darüber könnten die Aktie weiter antreiben. Doch es würden viele Probleme bleiben.Langfristig orientierte Anleger warten unverändert ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link