Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,804 EUR +0,47% (05.02.2021, 16:52)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,786 EUR -0,14% (05.02.2021, 17:04)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (05.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Am Freitag habe die lang erwartete Hauptversammlung bei thyssenkrupp endlich stattgefunden. Während eine Lösung für den Stahlbereich weiter auf sich warten lasse, werde immer mehr deutlich, welch wichtige Rolle das Thema Wasserstoff bei der künftigen Strategie des Industriekonzerns spielen solle.Mit dem Bau von Anlagen zur Produktion von Wasserstoff wolle thyssenkrupp zurück in die Erfolgsspur. Man habe "eine sehr gute Ausgangsposition auf diesem dynamisch wachsenden Markt", habe die Vorstandsvorsitzende Martina Merz auf der virtuellen Hauptversammlung gesagt. thyssenkrupp verfüge über die "einzig schon großtechnisch realisierte Technologie, um Wasser unter Einsatz von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen".Merz habe auch deshalb den geplanten Verkauf des Chemieanlagenbaus vorerst gestoppt. "Wir bewerten das Potenzial insbesondere unserer Wasserstoffaktivitäten neu", habe sie dazu gesagt. Das weltweite Marktpotenzial für Wasserelektrolyse werde für das Jahr 2030 auf 20 bis 40 Milliarden Euro Umsatz geschätzt. Hier sei thyssenkrupp "gut positioniert".Der Traditionskonzern, der im vergangenen Geschäftsjahr einen Milliardenverlust eingefahren habe, suche nach einem neuen Geschäftsmodell. Ob die Stahlerzeugung weiter dazu gehören werde, sei noch offen. Eine Entscheidung wolle der Vorstand im März treffen, wie Merz bekräftigt habe. Der britisch-indische Unternehmer Sanjeev Gupta habe ein Übernahmeangebot vorgelegt und wolle die Stahlerzeugung der Essener in seinem Konzern Liberty Steel aufgehen lassen. Merz lasse zudem Alternativen zu einem Verkauf entwickeln, unter anderem eine Abspaltung vom Kernkonzern.thyssenkrupp stehe unter Zeitdruck. Für den Stahl müsse eine Lösung her, das werde kurzfristig entscheidend. Das Trendthema Wasserstoff verleihe immerhin Fantasie und sei ein Hoffnungsträger für den Konzern.Spekulative Anleger setzen auf steigende Kurse, sollten aber weiterhin Rückschläge bei der Sanierung einkalkulieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2021)Mit Material von dpa-AFX