Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

22,00 EUR -1,52% (28.09.2018, 10:59)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (28.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Jens Münstermann von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).Abspaltung: thyssenkrupp plane die Aufteilung des Konzerns in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen. Nach der Teilung sollten die Aktionäre der thyssenkrupp AG zwei Aktien halten, nämlich die der thyssenkrupp Materials AG (bisherige thyssenkrupp AG) und die der neuen (abgespaltenen) thyssenkrupp Industrials AG. An der thyssenkrupp Materials AG sollten die bestehenden Aktionäre weiterhin zu 100% beteiligt bleiben, während sie an der thyssenkrupp Industrials AG eine deutliche Mehrheit halten sollten. Der restliche Anteil solle anfänglich als Rückbeteiligung von der thyssenkrupp Materials AG gehalten werden, um so eine angemessene Kapitalausstattung der thyssenkrupp Materials AG sicherzustellen. Schulden und Pensionsverpflichtungen sollten angemessen auf beide Unternehmen verteilt werden.Trennung der Industriegüter- und Werkstoffaktivitäten: thyssenkrupp Industrials solle zukünftig die drei Einheiten Aufzüge, Automobilgeschäft und Kernanlagenbau umfassen. thyssenkrupp Materials beinhalte dagegen den Werkstoffhandel, den 50%-Anteil am geplanten Stahl JV, die Großwalzlager (Bearings), das Schmiedegeschäft (Forged Technologies) und das Marinegeschäft. Eine Entscheidung der EU-Wettbewerbskommission zum Stahl-JV mit Tata Steel werde bis zum 30. Oktober 2018 erwartet. Die genaue Ausgestaltung der nun angekündigten Teilung, wie z.B. die Transaktionsstruktur, das Finanzierungskonzept und die Führungsmodelle beider Gesellschaften, werde nach der Zustimmung des Aufsichtsrats der thyssenkrupp AG in einem sorgfältigen Prozess ausgearbeitet. Der Aufsichtsrat tagt in einer a.o. Sitzung am 30. September. Über die Teilung müsse außerdem die Hauptversammlung der thyssenkrupp AG entscheiden. Dies könnte in zwölf bis 18 Monaten geschehen.Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, leitet aus seinem SOP-Modell ein Kursziel von 23 EUR (unverändert) mit einer "halten"-Empfehlung ab. Für einen zyklischen Konzern -wie TKA- sehe der Analyst u.a. das Risiko, dass eine Eskalation von Handelsstreitigkeiten die Geschäftstätigkeit negativ beeinflusse. (Analyse vom 28.09.2018)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:22,00 EUR -0,27% (28.09.2018, 10:45)