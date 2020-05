Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (07.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Situation bei thyssenkrupp spitze sich zu. Durch die Corona-Krise werde das für den Umbau dringen benötigte Geld verbrannt. Zudem dürften die Geschäfte wegen der hohen Abhängigkeit von der Autobranche auf absehbare Zeit weiter leiden. Der Konzern fordere nun Preisnachlässe von seinen Stahllieferanten.Wie das "Handelsblatt" berichte, habe der Konzern in einem entsprechenden Rundschreiben Preisnachlässe bei den Partnern verlangt. Ein Rabatt von zehn Prozent oder andere Vorschläge zur Kosteneinsparung würden demnach gefordert. Auf Anfrage der Zeitung habe thyssenkrupp Steel Europe dies mit der "durch Corona wirtschaftlich extrem angespannten Situation" und den "stark gesunkenen Kraftstoffpreisen" begründet. Viele Partner sollten aber Verständnis für diesen Schritt haben.Es werde einmal mehr deutlich, wie hart die Zeiten derzeit für thyssenkrupp seien. Ein Brandbrief an die Mitarbeiter, ein Milliardenkredit der KfW sowie die schwachen Zahlen von Wettbewerbern in der Stahlbranche wie Klöckner & Co oder Salzgitter hätten zuletzt bereits klar gemacht, dass es bei thyssenkrupp tatsächlich ums Überleben gehe. Die Forderung nach Preisnachlässen sei nun zwar ein Zeichen der Schwäche, angesichts der Situation aber unausweichlich und der richtige Schritt.Anleger sollten weiter abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: