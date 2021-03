ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (16.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp: Signifikante bärische Divergenz im Tageschart - AktiennewsDie Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) gibt am Dienstag auf 11,54 Euro nach und knüpft damit an die gestrigen Verluste an, so die Experten von XTB.Die Schwäche sollte jedoch nicht überraschen. Ende Dezember sei der Kurs aus der mehrmonatigen Seitwärtsrange zwischen 3,80 und 7,70 Euro ausgebrochen und habe ausgehend vom Tief (März 2020) über 250% an Wert gewinnen können. Angesichts des Tempos der jüngsten Rally und der bärischen Divergenz zwischen Kurs und RSI wäre eine Korrektur angebracht. Die wichtigsten Unterstützungen würden sich zwischen 8,87 und 10,81 Euro befinden: Die drei Unterstützungslinien, die beiden EMAs und die ersten beiden Fibonacci-Retracements. Um den Trend zu bestätigen, müsste die Widerstandszone bei 12,00 Euro durchbrochen werden, die mit den Hochs von 2020 übereinstimme.Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:11,30 EUR -2,88% (16.03.2021, 11:23)Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:11,31 EUR -2,67% (16.03.2021, 11:09)