Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,805 EUR -2,44% (29.05.2019, 10:57)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,76 EUR -2,97% (29.05.2019, 11:13)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (29.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die starken Schwankungen bei thyssenkrupp, die die Aktie in den Tagen nach dem radikalen Strategieschwenk erfasst hätten, würden wieder abnehmen. Doch der DAX-Titel könne sich noch immer nicht nachhaltig von den Tiefstkursen lösen. Drei Signale würden aber Hoffnung machen, dass der Weg bald wieder nach oben führen werde.So habe Personalvorstand Oliver Burkhard ein großes Aktienpaket zugekauft. Der Insider habe das niedrige Kursniveau genutzt und für gut 100.000 Euro thyssenkrupp-Papiere erworben. Bereits im November habe sich Burkhard ein Paket ähnlicher Größe gesichert. Auch Konzernchef Guido Kerkhoff habe zuletzt Unterstützungskäufe getätigt.Rückenwind komme auch vonseiten der Analysten. Das Analysehaus Jefferies stufe thyssenkrupp mit "buy" und Ziel 18 Euro ein. Die Kehrtwende bei der künftigen Strategie komme am Markt auf breiter Front gut an, so Experte Alan Spence. Entscheidend werde nun die Umsetzung.Die Aufzugsparte solle an die Börse gebracht werden. Bei der Bewertung sei auch ein Blick auf die Wettbewerber notwendig. Und der zeige: Aufzüge und Rolltreppen seien gefragt. Kone habe vergangene Woche ein Rekordhoch erreicht, bei Schindler zeige der Trend nach oben und auch United Technologies, zu dem der Weltmarktführer Otis gehöre, habe seit dem Tief Anfang des Jahres über 25 Prozent zugelegt. Setze sich der Trend fort, dürfte auch thyssenkrupp Elevator bei einem Verkauf oder einem Börsengang mehr einspielen als bislang gedacht.Anleger setzen mit einem Kauflimit bei 11,20 Euro auf dieses Szenario, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link