Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.05.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).Während in den Vorquartalen v.a. das Werkstoffgeschäft die Geschäftsentwicklung belastet habe, hätten sich im zweiten Quartal 2019/20 (31.03.) nahezu alle Bereiche (auch Elevator) rückläufig entwickelt. Das Gearing sei im Quartalsverlauf per 31.03. auf 643% "explodiert". Der Ausblick für Q3 2019/20 (30.06.) falle erschreckend aus (EBIT-Verlust im hohen dreistelligen Mio.-Euro-Bereich, aber ein Verlust von bis zu gut 1 Mrd. Euro könne nicht ausgeschlossen werden).In Anbetracht der Q1-Q2-Zahlen sowie des Q3-Ausblicks sei für den Analysten ganz klar, dass bei dem Ende Februar vereinbarten Verkauf von Elevator (8 von 13 Kartellbehörden hätten Genehmigung erteilt) nichts schiefgehen dürfe. Das Management habe bereits eingeräumt, dass infolge der Covid-19-Pandemie der finanzielle Spielraum trotz eines erfolgreichen Elevator-Verkaufs eingeschränkt sein werde. Es bestünden nach wie vor Unsicherheiten hinsichtlich der strategischen Weiterentwicklung des Konzerns. Hier sollte aber nach dem 19.05. (Aufsichtsratssitzung) mehr Klarheit bestehen.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven (das Szenario: planmäßiger Vollzug der Elevator-Transaktion (milliardenschwerer Mittelzufluss/Buchgewinn)) sowie des gegenwärtigen Kursniveaus (KBV 2020e: 0,2; Aufwärtspotenzial: mehr als 15%) lautet das Votum für die thyssenkrupp-Aktie neu "kaufen" (alt: "halten"), so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 5,80 auf 5,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 14.05.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:4,084 EUR -1,61% (14.05.2020, 11:23)