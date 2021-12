Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,15 EUR -1,57% (06.12.2021, 15:43)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,22 EUR -0,84% (06.12.2021, 15:29)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (06.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Von Euphorie sei bei thyssenkrupp derzeit nichts mehr zu spüren. Nach dem deutlichen Kursanstieg im November habe die MDAX-Aktie inzwischen eine harte Landung hingelegt. Zweistellige Kurse seien inzwischen bereits wieder deutlich entfernt. Doch zumindest vonseiten der Analysten gebe es weiter optimistische Stimmen.Nach dem tiefgreifenden Umbau stünden bei thyssenkrupp 2022 weitere wegweisende Schritte bevor, so Deutsche Bank-Analyst Bastian Synagowitz. Er habe dabei den Börsengang des Elektrolyse-Geschäfts, die Abspaltung des Stahlgeschäfts sowie weitere Verkäufe aus dem Segment Multi Tracks genannt. Die Schätzungen des Konzerns hätten seine Ziele dabei ziemlich konservativ erscheinen lassen. Er habe deshalb sein "buy"-Votum bestätigt, das Kursziel von 18 Euro suggeriere ein Aufwärtspotenzial von satten 95 Prozent.Auch Jefferies habe sich in einer Branchenstudie optimistisch für Stahlunternehmen geäußert. Starke Bilanzen, hohe Gewinnmargen und nachlassender Gegenwind seitens des Betriebskapitals würden für die Aktien sprechen, so Analyst Alan Spence. Er habe das Kursziel wegen angepasster Prognosen für die Rohstoffpreise zwar von 16,00 auf 15,85 Euro gesenkt. Angesichts des deutlich über dem aktuellen Kurs liegenden Kursziels laute die Einstufung aber unverändert "buy".Wer den jüngsten Rücksetzer zum Kauf genutzt hat, bleibt vorerst aber noch an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link