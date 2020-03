Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (06.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Aktie von thyssenkrupp sei zuletzt förmlich nach unten durchgereicht worden. Nachdem der Verkauf des Aufzugsgeschäfts unter Dach und Fach habe gebracht werden können, habe das Papier ein kurzes Lebenszeichen gezeigt. Die Aktie sei aber anschließend schnell in den Abwärtssog zurückgeraten. Nun habe es zumindest einen neuen Großauftrag aus Brasilien gegeben.thyssenkrupp habe mit brasilianischen Partnern einen Großauftrag der Marine des südamerikanischen Landes erhalten. Das Konsortium, bei dem thyssenkrupp Marine Systems die Federführung habe, solle vier Korvetten liefern. Die Schiffe auf Basis der Meko-Klasse von thyssenkrupp sollten komplett in Brasilien gebaut werden. Ihre Auslieferung sei zwischen 2025 und 2028 geplant, habe thyssenkrupp am Donnerstag mitgeteilt.Angaben zum Auftragswert habe thyssenkrupp nicht gemacht. Brasilianischen Medienberichten zufolge betrage er umgerechnet rund 1,75 Milliarden Euro. Davon dürfte ein großer Teil bei thyssenkrupp landen, denn laut Mitteilung solle der lokale Anteil an dem Projekt bei 30 bis 40 Prozent liegen. thyssenkrupp bringe in die mit dem brasilianischen Embraer-Konzern für das Projekt gegründete Firma die Technologie seiner Schiffe ein. Die thyssenkrupp-Tochter Atlas Elektronik stelle die Sonarsysteme für die Schiffe her.Für den deutschen Industriekonzern sei der Vertragsabschluss nach einem Rückschlag wieder ein Erfolg. Zuletzt sei thyssenkrupp Marine Systems bei der Vergabe des 5,3-Milliarden-Euro-Auftrags für deutsche Mehrzweckkampfschiffe (MKS 180) leer ausgegangen.Die Aktie von thyssenkrupp notiere mittlerweile bereits deutlich unter dem Kursziel von Morgan Stanley. Der Wert sei am Donnerstag mit einem Minus von 7,6 Prozent auf 7,26 Euro der größte Verlierer des Tages im MDAX gewesen. Der nächste immens wichtige Support ist nun das 2003er Tief bei 6,85 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link