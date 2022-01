Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (11.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Turbulenzen am Gesamtmarkt hätten sich bei thyssenkrupp in den vergangenen Tagen nicht bemerkbar gemacht. Vielmehr habe die Aktie in der Hoffnung auf ein mögliches Pandemie-Ende und eine Belebung der Konjunktur wieder klar zweistellige Kurse erreicht. Neue Fantasie komme aus dem Wasserstoff-Geschäft.So habe thyssenkrupp am Montag einen Großauftrag für die Tochter Uhde Chlorine Engineers vermeldet. Diese solle für den Energieriesen Shell eine 200-Megawatt-Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff aus Standardmodulen bauen. Ein Auftragsvolumen sei nicht genannt worden, die Anlage im Hafen von Rotterdam solle aber 2024 in Betrieb gehen und Strom aus einem Offshore-Windpark beziehen.Noch mehr Fantasie als neue Aufträge in dem Bereich liefere aber der geplante Börsengang von Uhde Chlorine Engineers. Noch diese Woche am Donnerstag, 13. Januar, wolle der MDAX-Konzern auf einem Kapitalmarkttag über die Pläne informieren. Details, ob es wirklich zum IPO komme, wann es so weit sein könnte und welches Volumen angestrebt werde, könnten dann genannt werden. Die hohe Bewertung von Pure Playern aus dem Bereich wie ITM Power oder Nel schaffe jedenfalls viel Fantasie.Mehrere Punkte würden aktuell für thyssenkrupp sprechen. Eine Belebung der Konjunktur, das IPO des Wasserstoff-Geschäfts und möglicherweise auch neue Pläne für den Stahl könnten der Aktie Schwung verleihen.Spekulative Anleger können aktuell weiter zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link