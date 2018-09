Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (28.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Konzern spalte sich in zwei Unternehmen vergleichbarer Größe. ThyssenKrupp Materials werde aus dem Werkstoffhandel, den Anteil am Stahl-Joint-Venture mit Tata, den Großwälzlagern, dem Schmiede- und dem Marinegeschäft bestünden. Auf Basis der 2017er Zahlen käme der Konzern auf einen Umsatz von etwa 16 Mrd. Euro. ThyssenKrupp Industrials dagegen vereine die drei genannten Sparten Anlagenbau, Aufzüge und Komponentengeschäft. Hier seien 2017 rund 18 Mrd. Euro erlöst worden.Für Altanleger werde die Aufteilung spannend. An ThyssenKrupp Materials würden die Aktionäre weiter 100% halten, am Industrials-Bereich eine deutliche Mehrheit. Der verbleibende Anteil hier werde als Rückbeteiligung beim Materials-Konzern verbleiben. So solle eine angemessene Kapitalausstattung gesichert werden.Anleger seien begeistert gewesen, der Titel habe gestern zweistellig zugelegt. Die Neuaufteilung mache Sinn und dürfte den Konglomeratsabschlag weiter verringern. Die Führungskrise bleibe zwar ungelöst, trotzdem habe sich das Bild jetzt deutlich aufgehellt. Neueinsteiger sollten vorerst eine Beruhigung der Situation abwarten - denn das Führungsvakuum hänge noch weiter wie ein Damoklesschwert über dem Wertpapier.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: