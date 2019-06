Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (12.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Seit einigen Wochen dominiere die Stahlsparte bei thyssenkrupp wieder die Schlagzeilen. Der Grund: Durch die Absage der Fusion mit Tata Steel bleibt der Stahl eine Kernsparte des Industriekonzerns. Während die Hoffnung auf ein Ende der Talfahrt der DAX-Aktie neuen Schwung verleihe, sei das Aus für die Tata-Fusion inzwischen offiziell.Die Fusion hätte in der vorgesehenen Form "zu einem Anstieg der Preise geführt", so EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Sowohl bei Verpackungsstahl für Lebensmittel und Getränke als auch bei feuerverzinktem Stahl für die Autoindustrie wäre kein wirksamer Wettbewerb mehr gewährleistet gewesen. Der DAX-Konzern und Tata hätten keine geeigneten Maßnahmen angeboten, um diese Bedenken zu zerstreuen.Bereits seit Wochen sei klar gewesen, dass die Tata-Fusion nicht stattfinde. Die Aktie habe deshalb kaum auf die Nachricht reagiert. Wichtiger wäre es, dass sich die Stahlpreise tatsächlich erholen würden. Dann dürfte die Erholung der Aktie weitergehen. Denn die Bewertung von gerade einmal 7,5 Mrd. Euro sei äußerst günstig - vor allem, wenn man bedenke, dass alleine die Aufzugsparte knapp das Doppelte wert sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: