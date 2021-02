Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,14 EUR +1,74% (19.02.2021, 10:18)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,18 EUR +2,71% (19.02.2021, 10:05)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (19.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch habe der MDAX-Konzern die Gespräche mit Liberty Steel über einen Verkauf der Stahlsparte beendet. Zu unterschiedlich seien die Preisvorstellungen gewesen. Experten hätten zudem an den Synergien durch den Zusammenschluss gezweifelt. Liberty-Chef Sanjeev Gupta sehe das natürlich anders und zeige sich weiter gesprächsbereit."Unsere Tür bleibt weiter offen", sage Gupta, für den die Absage von thyssenkrupp völlig überraschend gekommen sei, jetzt im "Handelsblatt". Er wolle nun aber auch andere Übernahmeziele prüfen. "Die Konsolidierung wird weitergehen und wir werden eine entscheidende Rolle dabei spielen."Gupta sei sich sicher, dass in weiteren Verhandlungen die unterschiedlichen Ansichten bei der Bewertung noch hätten ausgeräumt werden können. "Dafür müssen wir aber miteinander reden", klage er. Es habe zudem gute Gespräche mit den Gewerkschaften und der Politik gegeben, was die Pläne des Konzerns angehe.Auch bezüglich der Synergien untermauere Gupta noch einmal seine Ansichten. "Wir brauchen für unsere bestehenden Werke Warmband, den wir aus Duisburg hätten beziehen können." Die thyssenkrupp-Werke wären so ausgelastet gewesen und Liberty hätte Geld sparen können, da der Warmband-Stahl bislang teuer zugekauft werden müsse.Für thyssenkrupp gelte es nun, den Stahl selbst zukunftsfähig zu machen. Spekulative Anleger setzen darauf, dass das gelingt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link