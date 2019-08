Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,316 EUR -1,00% (16.08.2019, 16:06)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,404 EUR +0,23% (16.08.2019, 16:21)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (16.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Kursentwicklung von thyssenkrupp schmerzt. Selbst im freundlichen Marktumfeld am Freitag gehöre thyssenkrupp zu den wenigen DAX-Werten, die im Minus notieren würden. Vor allem der Blick in die Vergangenheit tue richtig weh, denn auf lange Sicht habe sich mit thyssenkrupp absolut nichts verdienen lassen.Die leidgeprüften Investoren von thyssenkrupp treffe es in diesem Jahr besonders hart. Während der DAX gut neun Prozent habe zulegen können, sei thyssenkrupp die schwächste Aktie im deutschen Leitindex gewesen. Gut 37 Prozent habe der Titel seit Jahresanfang verloren.Doch nicht nur in diesem Jahr zeige das Papier des Industriekonzerns eine deutliche Underperformance. Auf Sicht der vergangenen zehn Jahre stehe ein Minus von 59 Prozent zu Buche. Zum Vergleich: Der DAX sei um 117 Prozent nach oben geklettert. Letztmals tiefer als aktuell habe die Aktie 2003 gestanden. Seit dem Rekordtief vom 12. März 2003 habe der Titel immerhin 34 Prozent zugelegt, inklusive Dividenden seien es sogar 87 Prozent gewesen. Doch Grund zur Freude gebe auch das nicht, denn der DAX habe im selben Zeitraum sogar 423 Prozent an Wert gewonnen.Neueinsteiger sollten vorerst abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Engagierte Anleger sollten den Stopp bei 8,90 Euro beachten. (Analyse vom 16.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: