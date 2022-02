Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,162 EUR +0,17% (16.02.2022, 09:14)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,124 EUR +0,91% (16.02.2022, 09:00)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (16.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Mit einem kräftigen Kursplus habe sich der MDAX-Titel am Dienstag zurückgemeldet. Die Hoffnung auf eine Entspannung der Ukraine-Krise habe dem Zykliker neuen Schwung verliehen. Die Nachrichtenlage rund um das Unternehmen selbst bleibe derweil weitgehend gut.So seien am Dienstag mehrere Insiderkäufe gemeldet worden. Einige Mitglieder des Konzernvorstands hätten die jüngste Kursschwäche demnach zum Rücksetzer genutzt. In der Regel sei dies durchaus ein starkes Zeichen, dass sie Vertrauen in die Stärke des eigenen Konzerns hätten.Rückenwind habe es auch vonseiten der Analysten gegeben. Grüner Wasserstoff habe für thyssenkrupp nun eine große strategische Bedeutung, so Dirk Schlamp von der DZ Bank. So sei man mit Nucera als Produzent tätig und gleichzeitig langfristig einer der großen Abnehmer des Wasserstoffs, da dieser zur Dekarbonisierung des Stahls benötigt werde. Sein Kursziel für die Aktie liege weiter bei 14 Euro, das Rating laute "kaufen".Zu Wochenbeginn sei die Aktie von thyssenkrupp unter den Stoppkurs des AKTIONÄR gerutscht. Angesichts des turbulenten Marktumfelds dürfte es auch in den nächsten Tagen zu starken Ausschlägen in beide Richtungen kommen.Anleger packen die thyssenkrupp-Aktie vorerst auf die Watchlist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link