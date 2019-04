Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

13,16 EUR +1,98% (16.04.2019, 16:44)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (16.04.2019/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach einer langen Durststrecke lege die thyssenkrupp-Aktie heute deutlich zu und setze sich an die DAX-Spitze. Die Gründe dafür seien vielfältig. Einer der Treiber seien fallende Rohstoffpreise. Mit der Bewegung habe die thyssenkrupp-Aktie ein Kaufsignal generiertCharttechnisch ergebe sich dadurch ein interessantes Bild, denn die Aktie habe die 50-Tage-Linie von unten durchbrochen. Bereits mehrfach habe sich der DAX-Titel am GD50 versucht. Bislang habe dieser aber nicht nachhaltig überwunden werden können. Aktuell verlaufe die 50-Tage-Linie bei 13,10 Euro. Nach oben würden nun die 90-Tage-Linie bei 14,2 Euro und die 200-Tage-Linie bei 17,30 Euro warten. Gelinge der Ausbruch nicht, drohe ein Rückgang bis zur Unterstützung im Bereich 12,50 Euro."Der Aktionär" rate Anlegern abzuwarten, ob der Ausbruch auch tatsächlich gelinge. Durch den Absturz betrage die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nur noch 8 Mrd. Euro. Allein die Aufzugsparte dürfte knapp das Doppelte wert sein. Anleger sollten die Aktie auf die Watchlist setzen und abwarten, ob sich das Kaufsignal als nachhaltig erweise, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:13,145 EUR +2,06% (16.04.2019, 16:35)