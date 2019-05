Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,15 EUR +0,75% (28.05.2019, 16:31)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,125 EUR +0,29% (28.05.2019, 16:45)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (28.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Es sei ein radikaler Strategieschwenk, den thyssenkrupp derzeit umsetze. Die Aufzugsparte verlasse das Konglomerat, dafür seien die Stahlfusion mit Tata und die Zweiteilung des Konzerns abgeblasen worden. Nachdem das Stahlgeschäft nun doch im Konzern verbleibe, sehe es aber nach personellen Konsequenzen aus.Am Montag habe thyssenkrupp mitgeteilt, dass Andreas Goss, der langjährige Chef der Stahlsparte vor dem Aus stehe. Aktuell würden demnach "Gespräche zur Auflösung seines Vertrags geführt". Seit 2014 sei Goss bereits Chef der Stahlsparte, doch das gescheiterte Projekt mit Tata solle nun sein letzter großer Auftritt gewesen sein.Doch auch für den potenziellen Nachfolger bleibe das Stahlgeschäft schwierig. So stünden Handelskrieg und Brexit auf der einen Seite, die Angst vor einer sich abkühlenden Konjunktur auf der anderen Seite. Die Sorgen, dass die Nachfrage und die Margen zurückgehen würden, seien deshalb nicht unberechtigt. Zudem würden die Insolvenz von British Steel und der dramatische Kursverfall beim Weltmarktführer ArcelorMittal untermauern, wie schwer das Umfeld für die Konzerne derzeit sei.Es komme nicht völlig überraschend, dass die neue Strategie auch mit neuem Personal angegangen werde. thyssenkrupp müsse nun aber beweisen, dass tatsächlich mehr Werte in dem Konglomerat schlummern würden, als die acht Milliarden Euro Marktkapitalisierung widerspiegeln würden. Die Aufspaltung der Aufzugsparte sollte dafür sorgen.Mutige belassen das Kauflimit bei 11,20 Euro unverändert im Markt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link