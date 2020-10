Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (04.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Seit Wochen kenne die thyssenkrupp-Aktie nur den Weg nach unten. Am Freitag sei das Papier unter das Mai-Tief gefallen und notiere erstmals seit dem Rekordtief im März wieder unter der 4-Euro-Marke. Die zahlreichen offenen Baustellen würden die Anleger noch immer verunsichern - zumal die Frage bleibe, wofür thyssenkrupp künftig überhaupt stehe.Für das Stahlgeschäft laufe die Suche nach einer Lösung auf Hochtouren. Es zeichne sich jedoch ab, dass dies sehr schwierig werde. Dennoch sei auch ein Gang in die Minderheit ein Thema - die Zukunft des Konzerns sehe der Vorstand hier eher nicht. Nicht in Frage kämen auch die sogenannten Multi Tracks. Hier seien ohnehin nur Geschäfte ohne echte Perspektive gebündelt worden, die entweder verkaufe oder dicht gemacht werden sollten.Eine tragfähige Lösung solle auch für das Marinegeschäft her. Hier gebe es immer wieder Berichte über eine mögliche Zusammenarbeit mit dem neuen Bündnis der Wettbewerber Lürssen und German Naval Yards.Die Autokomponentensparte leide derweil weiter unter der schweren Branchenkrise. Allianzen und Entwicklungspartnerschaften seien hier denkbar, um den Negativstrudel zu durchbrechen. Als Hoffnungsträger für die Zukunft tauge die Sparte aktuell aber ebenfalls nicht.thyssenkrupp habe viele Baustellen und wenig Hoffnungsträger. Das sei eine schwierige Konstellation und berge Risiken. Obwohl die Bewertung immer günstiger werde und eine erste Gegenbewegung überfällig erscheine, sollten Anleger vorerst weiter abwarten. Wie so oft gelte an der Börse: Nicht ins fallende Messer greifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link