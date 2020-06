Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,61 EUR -0,27% (24.06.2020, 09:12)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,522 EUR -1,60% (24.06.2020, 09:22)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (24.06.2020/ac/a/d)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shortseller AQR Capital Management reduziert Short-Position in Aktien der thyssenkrupp AG signifikant:Die Finanzprofis des Hedgefonds AQR Capital Management haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) wieder verringert.Der in Greenwich, Connecticut, USA, beheimatete Hedgefonds-Riese AQR Capital Management, LLC hat am 22.06.2020 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,68% auf 0,58% der thyssenkrupp-Aktien gesenkt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den thyssenkrupp-Aktien:1,48% Arrowstreet Capital, Limited Partnership (06.05.2020)0,58% AQR Capital Management, LLC (22.06.2020)0,57% Capital Fund Management SA (22.06.2020)0,53% PSquared Asset Management AG (19.06.2020)0,50% Millennium International Management LP (13.08.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: