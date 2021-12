XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Gute Nachrichten kämen bei thyssenkrupp am Montag von der Wasserstoff-Tochter thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers. Diese habe einen Großauftrag für eine Elektrolyse-Anlage in Saudi-Arabien an Land gezogen. Uhde Chlorine Engineers sei von Air Products mit der Lieferung einer Anlage mit einer Leistung von mehr als 2 Gigawatt beauftragt worden. Diese solle in der Planstadt NEOM in Saudi-Arabien entstehen. Der produzierte Wasserstoff solle dort zu klimaneutralem Ammoniak synthetisiert werden und werde von Air Products weltweit exportiert.Wasserstoff sei ein Trendthema. Neue Großaufträge würden die Fantasie anheizen und seien einer höheren Bewertung bei einem möglichen Börsengang im kommenden Jahr zuträglich. Anleger sollten bei thyssenKrupp dabeibleiben und auf einen neuen Angriff in Richtung zweistellige Kurse setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2021)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:9,368 EUR -0,19% (13.12.2021, 16:35)