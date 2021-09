Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sechs Billionen Euro müssten laut einer neuen McKinsey-Studie investiert werden, damit Deutschland bis 2045 klimaneutral werde. Ein entscheidender Punkt dabei bleibe die Stahlbranche. Hier würden sich viele Emissionen einsparen lassen. Unternehmen wie thyssenkrupp koste die Umstellung aber viel Geld.Laut der McKinsey-Studie, über die das Handelsblatt berichte, könnten fünf Billionen Euro der Investitionen "umgeschichtet" werden - etwa weg von Subventionen von Verbrennern hin zu Subventionen für Elektroautos. Eine Billion Euro wären Zusatzinvestitionen für den Bund. Offen bleibe, in wie weit auch neue Technologien für die Stahlherstellung gefördert würden.Schlüsselthema sei dabei der grüne Wasserstoff. Gelinge es die Kokskohle in der Herstellung durch Wasserstoff zu ersetzen, der aus Erneuerbaren Energien produziert werde, dann sei klimaneutraler Stahl möglich. Aktuell stehe die Branche gemeinsam mit der Chemie- und der Zementindustrie alleine für 60 Prozent der deutschen Emissionen - das Einsparpotenzial wäre entsprechend gewaltig.Die Herausforderungen für thyssenkrupp seien gewaltig. Hohe Investitionen seien angesichts der schwachen Bilanz und des ohnehin hohen Cash-Abflusses schwer zu stemmen. Die Aktie komme deshalb auch seit Wochen nicht richtig in Fahrt. Es gibt derzeit attraktivere Werte an der Börse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 10.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link