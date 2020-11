Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (26.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der starken Rally der vergangenen Tage zähle thyssenkrupp am Donnerstag zu den schwächeren Werten im MDAX. Fortschritte mache der Konzern derweil bei den Gesprächen mit Liberty Steel über die eigene Stahlsparte. Bereits Anfang Dezember könnte laut Insidern die Due Diligence beginnen.thyssenkrupp würde dann die Bücher der Stahltochter für den Konkurrenten öffnen, der bislang als einziger ein Angebot abgegeben habe. Bei der IG Metall stoße die Offerte von Liberty Steel allerdings nach wie vor auf massive Ablehnung.Weiterhin sei fraglich, ob Liberty Steel die Mittel aufbringen könne, um die dringen benötigten Investitionen in die teils maroden Stahlhütten zu stemmen und den Umbau zu klimaneutralem Stahl zu schaffen. Doch die Lösung hätte auch Vorteile: Im Gegensatz zu einem Zusammenschluss mit Tata Steel oder SSAB dürfte es weniger kartellrechtliche Bedenken geben. Die Geschäfte von Liberty und thyssenkrupp würden sich kaum überschneiden, würden sich vielmehr gut ergänzen.thyssenkrupp sei vor allem bei Auto- und Verpackungsstahl stark. Liberty Steel habe seine Hauptaktivitäten im Baugewerbe und bei der industriellen Fertigung. Liberty-Chef Sanjeev Gupta setze zudem auf eine bessere Auslastung der deutschen Stahlhütten, um so Synergien zu schaffen."Der Aktionär" favorisiert für eine Erholung der ohnehin spekulativen Stahlbranche deshalb weiter den kleineren Stahlhändler Klöckner & Co, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 26.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link