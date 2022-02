Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Am morgigen Freitag, 4. Februar, halte der Essener Konzern seine Hauptversammlung ab. Konzernchefin Martina Merz müsse sich dabei auf Kritik von Seiten der Aktionäre einstellen. Fondsmanager Ingo Speich von Deka Investments kritisiere den schleppenden Fortschritt bei einigen Baustellen.Speich sei bekannt für seine Äußerungen auf den Aktionärstreffen und vertrete dabei den Fondsanbieter der Sparkassen. Er sehe bei thyssenkrupp v.a. Defizite im Stahlgeschäft und fordere mehr Tempo bei der Entwicklung des zukunftsträchtigen Wasserstoffgeschäfts. "Während die Wettbewerber vom gestiegenen Stahlpreis profitieren, ist die Stahlsparte von thyssenkrupp nur noch ein Schatten ihrer selbst", fordere Speich laut Redetext.Er bemängele fehlende Investitionen im Stahl. Deshalb liege der Ergebnisbeitrag pro Tonne Stahl bei weniger als einem Sechstel gegenüber dem Wettbewerber ArcelorMittal. Da der Stahlboom nicht ewig anhalte, müsse sich etwas tun. Speich sehe sonst die Existenz der Sparte in Gefahr.Der Umbau bei thyssenkrupp laufe, das brauche jedoch natürlich Zeit. Gelinge die Transformation, seien aber mittelfristig deutlich höhere Kurse möglich. Spekulativ orientierte Anleger könnten weiter zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link