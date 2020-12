Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Finanzvorstand Klaus Keysberg habe der Idee einer staatlischen Beteiligung am Essener Konzern eine klare Absage erteilt. Die IG Metall wolle sich damit jedoch nicht abfinden und habe empört auf die Worte reagiert. Das Thema bleibe damit brandheiß.Er halte das Nein für "unverantwortlich", so IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner. "Wir werden einen Staatseinstieg weiter mit Hochdruck verfolgen." Kerner sei stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von thyssenkrupp.Finanzvorstand Keysberg habe der "Rheinischen Post" gesagt: "Das Thema staatliche Beteiligung ist vom Tisch." Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds sei nicht das geeignete Mittel, um den Stahlbereich in der aktuellen Situation mit Eigenkapital zu unterstützen. "In unserem Fall wäre eine solche Beteiligung aufgrund der Zinszahlungen und der Rückzahlungsmodalitäten mit so hohen Kosten für das Unternehmen verbunden, dass durch die zusätzliche Belastung die Zukunftsfähigkeit des Stahls ernsthaft gefährdet würde." thyssenkrupp habe im vergangenen Geschäftsjahr mit der Stahlproduktion einen Verlust von fast 1 Mrd. Euro gemacht.Die Gewerkschaft habe dem Management vorgeworfen, nicht alle Möglichkeiten für staatliche Hilfe ausgelotet zu haben. "Es gibt nicht nur den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, auch andere Lösungen sind möglich. Warum nicht eine echte Beteiligung des Landes NRW an thyssenkrupp Steel?", habe Kerner gesagt. Er habe auf Niedersachsen verwiesen, wo das Land am Stahlproduzenten Salzgitter beteiligt sei. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und die NRW-Landesregierung hätten eine Beteiligung des Staats an thyssenkrupp wiederholt abgelehnt.Ein Alleingang beim Stahl sei weiter eine Option. "Es geht uns nicht darum, den Stahl loszuwerden", so Keysberg. Dann seien allerdings weitere Einsparungen erforderlich, "um den Stahlbereich sehr zeitnah wieder in die Spur zu bringen". Bislang sollten im Stahlbereich von thyssenkrupp 3.000 Stellen abgebaut werden.Es würden weiter harte Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite drohen. Ein direkter Staatseinstieg bleibe alleine deshalb unwahrscheinlich, weil die Politik nicht mitspiele. Der Liberty Steel-Deal dürfte gegen den Widerstand der Gewerkschaften jedoch ebenfalls kaum umsetzbar sein. Das zeige erneut, wie schwierig die Situation für das Management angesichts der unterschiedlichen Interessenlagen der Stakeholder sei. Anleger sollten das Risiko nach wie vor nicht eingehen und noch abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)