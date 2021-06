Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,42 EUR -3,24% (18.06.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,516 EUR -2,18% (18.06.2021, 22:26)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (19.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Euphorie bei thyssenkrupp sei vorerst Geschichte. Nach einer schwachen Woche mit einem deutlich zweistelligen Kursminus gehe der Blick vielmehr wieder nach unten. Immer mehr Anleger schienen die Geduld mit dem Essener Konzern zu verlieren. Es werde Zeit, dass Ergebnisse geliefert würden.Über Monate hätten die steigenden Stahlpreise für Rückenwind gesorgt. thyssenkrupp habe ähnlich wie die Wettbewerber Salzgitter oder Klöckner & Co deshalb die Prognose für das operative Geschäft anheben können. Nun hätten fallende Preise jedoch für einen Dämpfer gesorgt. Angst herrsche, dass die Euphorie bereits zu weit gegangen sei - zumal thyssenkrupp trotz der günstigen Entwicklung im vergangenen Jahr erneut viel Geld verbrannt habe. Die Prognose für den Cash-Flow-Abfluss sei unangetastet geblieben.Gleichzeitig würden beim anspruchsvollen Konzernumbau derzeit kaum Ergebnisse geliefert. Konzernchefin Martina Merz habe zwar bereits einiges bewirkt. Eine Lösung für den Stahl sei aber noch immer nicht in Sicht. Auch viele andere Geschäfte stünden weiter zur Disposition. Schlange stünden die Käufer aber nicht - die Coronakrise habe die Verhandlungsposition nicht gerade verbessert.Das Chartbild der thyssenkrupp-Aktie habe sich zuletzt massiv eingetrübt, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link