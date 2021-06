Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



8,45 EUR +0,62% (23.06.2021, 16:45)



8,48 EUR +0,98% (23.06.2021, 16:59)



DE0007500001



750000



TKA



TYEKF



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (23.06.2021/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Es seien schwierige Wochen für die Aktionäre von thyssenkrupp. Noch im April habe es so ausgesehen, dass die Aktie über die 12-Euro-Marke klettern könnte. Inzwischen habe der MDAX-Titel seitdem aber rund 30 Prozent an Wert verloren. Gehe es nach Morgan Stanley, könnten die Verluste auf dem aktuellen Niveau jedoch ein Ende haben.Die Nachfrage nach Rohstoffen und Metallen sei weiter intakt, so Analyst Alain Gabriel. Für Unsicherheit bei den Metallpreisen könnten aber ein stärkerer Dollar oder ein schwächeres Kreditwachstum sorgen. Er erwarte nach der starken Aufwertung im ersten Quartal eine Konsolidierung im Sektor. Die Bewertung von thyssenkrupp sei inzwischen aber wieder ausbalanciert. Sein Kursziel laute 9,60 Euro, die Einstufung "equal-weight".Knapp oberhalb der 8,00-Euro-Marke scheine die Aktie von thyssenkrupp vorerst einen Boden gefunden zu haben. Die Euphorie, welche die Stahlbranche über Monate erfasst habe, sei allerdings aus dem Markt. Zunächst müsse sich zeigen, ob die gestiegenen Stahlpreise mit dem nahenden Ende der Pandemie noch Luft nach oben hätten.Wer investiert ist, lässt die Gewinne deshalb vorerst noch laufen, so Maximilian Völkl. Der Stopp sei bereits auf Einstand nachgezogen worden. (Analyse vom 23.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link