Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,542 EUR +0,82% (20.10.2020, 10:29)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,534 EUR +0,89% (20.10.2020, 10:44)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (20.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das überraschende Angebot von Liberty Steel für die Stahlsparte des Essener Konzerns beschäftige die Anleger nach wie vor. Weite Teile der starken Kursgewinne Ende vergangener Woche seien bereits wieder verraucht. Das zeige, dass sich die Begeisterung bei den Beteiligten in Grenzen halte. Es gebe Alternativen, doch auch die würden Risiken bergen.Die Gewerkschaften und die Politik würden fürchten, dass durch Liberty Steel die Probleme nicht gelöst würden. Bereits in Großbritannien habe der Konzern einst marode Stahlwerke gekauft. Große Investitionen und der Erhalt von Arbeitsplätzen seien von Liberty Steel-Inhaber Sanjeev Gupta allerdings nicht zu erwarten. Über den Kaufpreis sei bislang nichts bekannt geworden, allerdings dürfte auch das Management von thyssenkrupp kein Interesse an erneuten langwierigen Verhandlungen mit mehreren Parteien haben, um den Deal durchzubringen.Eine mögliche Alternative bleibe die Deutsche Stahl AG. Durch den angekündigten Rückzug von Salzgitter-Chef Heinz Jörg Fuhrmann, dem großen Gegner des Zusammenschlusses, könnten sich hier neue Optionen ergeben. Der Vorteil: Die Arbeitnehmer würden den Deal unterstützen und auch der Staat könnte einem großen deutschen Stahlkonzern einfacher finanziell unter die Arme greifen als mehreren kleinen Unternehmen.Das Angebot von Liberty Steel sei überraschend gekommen, bringe jedoch wenig Fantasie. Eine Deutsche Stahl AG bleibe die Wunschlösung und dürfte auch für Aktionäre den größten Mehrwert bieten. Doch die Zeit dränge und bisher zeige Salzgitter noch kein Interesse an Gesprächen. Die Risiken würden überwiegen, Anleger sollten abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: