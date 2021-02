Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,774 EUR +0,16% (05.02.2021, 09:59)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,79 EUR -0,10% (05.02.2021, 10:14)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (05.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Am heutigen Freitag finde die Hauptversammlung bei thyssenkrupp statt. Dabei werde es v.a. auch um die Zukunft der Stahlsparte gehen. Konzernchefin Martina Merz werde sich auf unangenehme Fragen einstellen müssen. Die IG Metall fordere eine rasche Lösung, bleibe jedoch nach wie vor skeptisch, was einen Verkauf an Liberty Steel angehe.Die Gewerkschaften hätten bei thyssenkrupp traditionell eine hohe Macht und dürften bei den Beratungen im Aufsichtsrat ihre Position klar vertreten. "Unsere roten Linien sind bekannt", so der nordrhein-westfälische IG-Metall-Chef Knut Giesler gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir haben einen Tarifvertrag Zukunft. Die dort festgeschriebenen Zusagen zur Arbeitsplatzsicherung, zum Erhalt der Standorte und den Investitionen müssen garantiert werden." Um dies zu garantieren, habe der Gewerkschaftsboss einmal mehr politische Unterstützung gefordert. Der Staat könne sich nicht aus der Verantwortung stehlen. "Er muss dafür sorgen, dass Zehntausende Arbeitsplätze erhalten bleiben."Wenig euphorisch zeige sich Giesler nach wie vor, was die Kaufofferte von Liberty Steel angehe. "Liberty hat eine Idee. Es ist aber unklar, wie diese finanziert werden soll." Zudem bleibe offen, ob das Konzept nachhaltig sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: