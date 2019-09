Bei der thyssenkrupp AG werde jeweils zum 30. September gemäß des Rechnungslegungs-standards IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 ende demnach am 30. September 2019. Das Unternehmen habe Umsätze in Höhe von 42,7 Mrd. EUR erzielt. Im Vergleich dazu hätten die Umsätze im vorherigen Geschäftsjahr bei 41,4 Mrd. EUR gelegen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sei mit 163,0 Mio. EUR testiert worden.



Der Konzernjahresüberschuss habe nur 8,0 Mio. EUR betragen. Im Vorjahr habe der Jahresfehlbetrag bei 649,0 Mio. EUR gelegen. Das Ergebnis je Aktie habe bei 0,01 EUR gelegen. Die Dividende habe 0,15 EUR betragen und die Ausschüttungssumme rund 93,00 Mio. EUR. Der Konzern habe für das Geschäftsjahr 2017/2018 liquide Mittel in Höhe von 3,0 Mrd. EUR ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 2,8 Mrd. EUR gelegen und das gezeichnete Kapital bei 1,6 Mrd. EUR. Die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 31,1 Mrd. EUR angegeben worden und die Bilanzsumme habe 33,9 Mrd. EUR betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017/2018 161.096 Mitarbeiter beschäftigt.



Bilanzprognose für 2019/2010



Gemäß der Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2019/2020 gehe man von einem Umsatz von 42,4 Mrd. Euro und einem EBIT von 1,18 Mrd. EUR aus. Der Gewinn je Aktie könnte sich auf 0,74 EUR belaufen und die Dividende könnte unverändert bei 0,15 EUR liegen. Die Nettoverschuldung des Konzerns könnte auf 3,95 Mrd. EUR ansteigen.

Termine



Die thyssenkrupp AG präsentiere am 21. November 2019 den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019. Am 31. Januar 2020 finde die Hauptversammlung statt. (Analyse vom 30.09.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,81 EUR -0,19% (30.09.2019, 11:40)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,755 EUR -0,89% (30.09.2019, 11:34)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (30.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die thyssenkrupp AG betreibe sechs regionale Zentren, habe 1.900 Standorte und sei in 79 Ländern aktiv. Die Konzernstruktur untergliedere sich in die fünf Geschäftsfelder Components Technology, Elevator Technology, Industrial Solutions, Materials Services und Steel Europe (als nicht fortgeführte Aktivität vermerkt). Der thyssenkrupp-Konzern umfasse als Gruppe 461 Unternehmen, sowie 25 Beteiligungen. Das Unternehmen habe seinen Hauptsitz in Essen und werde von CEO Guido Kerkhoff geleitet.Der Konzern thyssenkrupp AGDer Bereich Components Technology fertige Hightech-Komponenten für die Automobilindustrie und den Maschinenbau. Produkte wie Kurbelwellen, Nockenwellen, Lenkungs- und Dämpfersysteme, Federn und Stabilisatoren würden neben anderem zu diesem Spektrum gehören. Die Industrieanwendungen wären beispielweise Komponenten für Baumaschinen, Windkraftanlagen und mehr.Im Bereich Elevator Technology - dieser Bereich könnte möglichweise verkauft werden oder doch noch separat an die Börse gebracht werden - gehöre thyssenkrupp zu den führenden Herstellern für Aufzüge, Fahrtreppen, Lastenaufzüge, Fahrgaststeige und Fluggastbrücken oder auch Treppen- und Plattform-Liften.Im Bereich Industrial Solutions sei thyssenkrupp eigenen Angaben zufolge ein Spezialist im Großanlagenbau für Industrieunternehmen. thyssenkrupp plane, errichte und warte Chemie-, Raffinerie- und weitere Industrieanlagen und sei zudem einer der weltweit führenden Anbieter für Marineschiffe und U-Boote.Im Segment Material Services werde mit insgesamt mit 480 Niederlassungen in 44 Ländern der weltweite Handel mit Werk- und Rohstoffen betrieben, zum Beispiel von Edelstählen. Das Segment Steel gehöre nach eigenen Angaben zu den global führenden Anbietern von Qualitätsflachstahl, unter anderem für die Automobilindustrie, den Maschinen- und Anlagenbau, den Energiesektor, die Verpackungs- und Bauindustrie.Details zur thyssenkrupp-AktieAktuelle AnalysenInsgesamt finden sich seit Anfang des Jahres 15 Analysen mit einer Kurszielangabe. Das höchste Kursziel stammt von der UBS, die am 12. Februar 2019 ein Ziel von 28,00 EUR ausgab. Das niedrigste Kursziel publizierte die Credit Suisse, die am 10. September 2019 ein Ziel von 9,00 EUR veröffentlichte. Das Durchschnittskursziel dieser 15 Analysen liegt bei 14,57 EUR. Die Aktie ging zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 12,585 EUR via Xetra aus dem Handel.Langfristige Chartanalyse der thyssenkrupp-AktieIn den vergangenen fünf Jahren habe sich die Aktie von thyssenkrupp vorerst immer wieder von ihrer starken Seite gezeigt und sei mehrmals in den Bereich von 26,00/27,00 EUR vorgestoßen. Zuletzt Anfang 2018, wobei ein Ausbauen neuer Hochs knapp gescheitert und folgend eine Serie fallender Hochs und fallender Tiefs gefolgtsei, welche kürzlich sogar zu Kursen unterhalb des Tiefs von Anfang 2016 geführt habe. Das aktuelle Verlaufstief habe jetzt nahe der 9,50-EUR-Marke gelegen und aktuell rangiere der Wert leicht darüber nahe 13,00 EUR - einem charttechnisch sehr wichtigen Bereich.Grundsätzlich sei nicht ausgeschlossen, dass der Bereich um die Marke von 13,00 EUR jetzt als richtungsentscheidend gelten könnte und ein positiver Bruch zu weiter steigenden Kursen führen könnte. Für ein eventuelles Entwerfen einen Kaufsetups sollte jedoch in jedem Fall auch noch das Hoch nahe der 14,50 EUR mit einkalkuliert werden. Die Widerstände von rund 15,00 EUR und auch die Zone um die Marke von in etwa 16,50 EUR könnten als Ziele durchaus interessant werden. Bleibe der Wert jedoch unterhalb der 13,00er-Marke, wäre aus charttechnischen Gesichtspunkten eher die Abwärtsseite noch aktiv und ein nochmaliger Anlauf der 9,50 EUR ebenfalls ein denkbares Szenario.Bilanzkennzahlen: Fundamentaldaten 2017/2018