Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (20.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld der vergangenen Tage habe sich das Bild bei dem MDAX-Titel massiv eingetrübt. Vorsichtige Analystenstimmen und die Angst vor einer neuen Corona-Welle hätten bei den Anlegern wieder Sorgen geweckt, dass der Turnaround doch nicht gelingen könnte.Rund um den Jahreswechsel habe die thyssenkrupp-Aktie über Monate nur den Weg nach oben gekannt. Doch inzwischen herrsche wieder die Angst vor, dass die realwirtschaftliche Erholung doch langsamer vonstattengehe als erhofft. Auch wenn die gestiegenen Stahlpreise thyssenkrupp voll in die Karten spielen würden, bleibe die Frage, wie nachhaltig diese Entwicklung bereits sei.Aus charttechnischer Sicht sehe es bei thyssenkrupp nicht gut aus. Das Papier sei unter den wichtigen Unterstützungsbereich bei 7,90 Euro gefallen. Hier seien das 50%-Fibonacci-Retracement, das Verlaufstief von Ende Dezember sowie das erste Corona-Erholungshoch aus dem Juni 2020 verlaufen. Sollte diese Zone nicht schnell zurückerobert werden, würden weitere Verluste bis in den Bereich der 7-Euro-Marke drohen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: