Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,436 EUR +0,32% (14.09.2021, 13:03)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,456 EUR +0,17% (14.09.2021, 12:53)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (14.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach der Erholung in den vergangenen Wochen notiere der MDAX-Titel aktuell an der wichtigen Hürde bei 9,50 Euro. Eine skeptische Studie von Barclays belaste am Dienstag aber den Aktienkurs. Der nachhaltige Befreiungsschlag lasse somit vorerst weiter auf sich warten.Die Rückschlagsrisiken für die Eisenerzpreise seien schneller Realität geworden als gedacht, so Barclays-Experte Amos Fletcher. Grund dafür seien rasante Einschnitte in der chinesischen Stahlproduktion, die sich auch 2022 fortsetzen dürften. Bei thyssenkrupp wolle Fletcher aber ohnehin erst weitere Schritte im Zuge der Restrukturierung abwarten und habe deshalb sein Rating auf "Underweight" bestätigt. Das Kursziel habe er derweil leicht von 8,50 auf 8,80 Euro erhöht.Im Gegensatz zu den klassischen Stahlaktien wie ArcelorMittal oder Salzgitter komme thyssenkrupp seit Monaten nicht in Fahrt. Die vielen ungelösten Baustellen im Konglomerat, der anhaltend hohe Barmittelabfluss und die ohnehin schwache Bilanz würden auf die Stimmung drücken - zumal die Herausforderung klimaneutralen Stahl zu produzieren viel Geld kosten dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: