Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,05 EUR -1,07% (21.05.2019, 11:06)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (21.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Am Dienstag zeige sich die thyssenkrupp-Aktie wieder etwas stabiler. Rückenwind würden Aussagen aus dem Umfeld der Krupp-Stiftung verleihen. Der Großaktionär unterstütze die neue Strategie des Vorstands mit dem Börsengang der Aufzugsparte.Heute komme der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns zusammen. Es solle über das neue Konzept abgestimmt werden, dass statt einer Aufteilung einen Umbau mit Abspaltung der Aufzugsparte vorsehe. Auch in weiteren Bereichen wie Stahl, Anlagenbau oder Komponenten sollten Partnerschaften möglich sein. Es werde damit gerechnet, dass der Aufsichtsrat die Pläne absegne.Die hohe Volatilität der thyssenkrupp-Aktie zeigw, dass die Unsicherheit bei den Anlegern weiterhin groß sei. Der Börsengang der Aufzugsparte sollte mittelfristig verborgene Werte heben. Steigende Kurse seien dann möglich. Zunächst einmal sei allerdings auch ein erneuter Rücksetzer denkbar. Mutige könnten darauf mit einem Kauflimit bei 11,20 Euro spekulieren, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:12,12 EUR +0,04% (21.05.2019, 10:51)