Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (26.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach enttäuschenden Zahlen sei die Aktie von thyssenkrupp in der Vorwoche zweistellig abgestürzt. Die hohen Verluste und fehlende Erfolge beim Umbau würden für immer größere Verunsicherung bei den Anlegern sorgen. Angesichts der schwachen Bilanz hagele es nun auch Kritik an der Millionen-Abfindung für den erfolglosen Ex-Chef Guido Kerkhoff."Sowohl die Höhe der Ausgleichszahlungen als auch die Höhe der künftigen Rentenbezüge sind aus Aktionärssicht nicht tragbar", habe Ingo Speich von Deka Investment der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ) gesagt. Kerkhoff habe eine Ausgleichszahlung von knapp 6,4 Millionen Euro sowie weitere Zahlungen von 500.000 Euro erhalten. Am 1. Oktober habe die bisherige Aufsichtsratschefin Martina Merz den Posten von Kirchhoff übernommen."Grundsätzlich ist zu sagen, dass der entstandene Aufwand überflüssig ist", habe der Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Thomas Hechtfischer, der WAZ gesagt. "thyssenkrupp schwimmt nicht im Geld und aktuell kann ich nicht erkennen, was Frau Merz anders, besser oder schneller macht als Herr Kerkhoff."Mutige Anleger können aber weiter auf einen hohen Verkaufspreis der Aufzugssparte setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Dann dürfte auch der thyssenkrupp-Aktie wieder eine höhere Bewertung zugestanden werden. (Analyse vom 26.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: