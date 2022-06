Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (10.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Stahlgeschäft und der mögliche Börsengang der Wasserstoff-Tochter Nucera würden bei thyssenkrupp seit Monaten die Schlagzeilen bestimmen. Doch der Mischkonzern habe mehr zu bieten. Gerade bei der Marinesparte thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) sei es zuletzt wieder deutlich besser gelaufen. Nun solle sogar ein Zukauf getätigt werden.So wolle TKMS offenbar die Werft in Wismar von der insolventen MV Werften-Gruppe übernehmen. Statt Frachtern und Kreuzfahrtschiffen sollten in Wismar künftig U-Boote für die Marine gebaut werden. Insolvenzverwalter Christoph Morgen wolle am heutigen Freitag um 11:30 Uhr über die bevorstehende Übernahme und die weiteren Pläne informieren.TKMS habe schon seit längerem als erster Anwärter gegolten. Der U-Boot-Bauer aus Schleswig-Holstein verfüge über ein großes Auftragspolster und plane daher eine Kapazitätserweiterung. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) habe die Erwartung geäußert, dass auf der Werft in Wismar ab 2024 wenigstens 800 Schiffbauer eine neue Arbeit finden würden.Am Donnerstag hätten Regierung und Landtag grünes Licht für die Verlängerung der Transfergesellschaft für die Beschäftigten der insolventen MV-Werften gegeben. Zur Finanzierung würden bis zu 10,3 Millionen Euro aus dem MV-Schutzfonds bereitgestellt. Damit sei für 1.500 Schiffbauer in Wismar, Rostock und Stralsund die schon für Ende Juni drohende Arbeitslosigkeit vorerst abgewendet worden.Spekulative Anleger setzen auf positive Impulse und greifen jetzt zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link