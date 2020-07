Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,584 EUR -2,14% (30.07.2020, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,502 EUR -4,35% (30.07.2020, 16:05)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (30.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der historische Konjunktureinbruch treffe die zyklische Stahlbranche besonders hart. thyssenkrupp habe bereits vor der Pandemie mit großen Problemen zu kämpfen gehabt. Mit den Zahlen am 13. August dürfte der Industriekonzern erneut einen großen Verlust ausweisen. Doch der Weltmarktführer ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) liefere immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer für die Stahlbranche.ArcelorMittal leide erheblich unter der wegbrechenden Nachfrage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Operativ sei das Ergebnis jedoch nicht ganz so schlecht ausgefallen, wie erwartet.Der Nettoverlust habe in den Monaten April bis Juni 559 Millionen Dollar betragen. Im Vorjahr habe ein Fehlbetrag von 447 Millionen Dollar zu Buche gestanden. Der operative Gewinn (EBITDA) sei mit 707 Millionen Dollar mehr als halbiert worden, habe aber über der vom Unternehmen im Mai gegebenen Prognose von 400 bis 600 Millionen Dollar gelegen.Damit habe das EBITDA 47 Prozent über dem Konsens der Analysten gelegen, kommentierte Alan Spence vom Analysehaus Jefferies die Zahlen. Positiv sei bei ihm zudem die im Vergleich zum Vorquartal um 17 Prozent gesunkene Nettoverschuldung von 7,8 Milliarden Dollar angekommen. Dies sei die niedrigste Verschuldung seit der Fusion von Arcelor und Mittal, habe er erläutert. Das Ziel von 7 Milliarden Dollar sei damit in Sichtweite. Die Aktie habe am Morgen zunächst deutlich zulegen können, habe die Gewinne jedoch im Handelsverlauf wieder abgegeben.Schwach, aber nicht so schwach wie befürchtet - so würden sich die Zahlen von ArcelorMittal zusammenfassen lassen. Bei thyssenkrupp werde es auch darauf ankommen, denn herbe Verluste im zweiten Quartal seien sicher. Anleger sollten bei der thyssenkrupp-Aktie weiterhin nicht zugreifen und abwarten, wie viel Cash während der Krise tatsächlich verbrannt wurde, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link