Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,17 EUR -1,40% (08.10.2021, 14:36)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,20 EUR +0,12% (08.10.2021, 14:28)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (08.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Lage bei thyssenkrupp bleibe nach wie vor schwierig. Nach dem heftigen Rücksetzer im Wochenverlauf könne sich die MDAX -Aktie bislang noch nicht wieder nachhaltig von der 8-Euro-Marke lösen. Auch eine neue Analystenstudie sei da keine große Hilfe, denn bei Barclays überwiege die Skepsis.Grundsätzlich habe sich das Bild bei Stahlaktien zwar aufgehellt, so Analyst Tom Zhang. Allerdings sehe er thyssenkrupp im Branchenvergleich am kritischsten. Das Problem sei die vergleichsweise große Abhängigkeit von der Autoindustrie und China. Das Kursziel liege mit 8,80 Euro zwar knapp oberhalb des aktuellen Kursniveaus, dennoch laute die Einstufung "underweight".Für weitere Kursverluste sorge die Barclays-Studie zwar nicht mehr. Doch die Aussagen würden einmal mehr die Probleme bei thyssenkrupp untermauern. Die Aktie könne im Gegensatz zu den Papieren der Stahl-Pure-Player derzeit nicht von der positiven Entwicklung der Stahlpreise profitieren. Solange es dem Konzern nicht gelinge, den Barmittelabfluss zu stoppen, würden die Zweifel am Erfolg des Umbaus bestehen bleiben. Hinzu kämen die großen finanziellen Herausforderungen beim Wandel zum klimafreundlichen Stahl.Anleger machen vor den Zahlen unverändert einen Bogen um den MDAX-Titel, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 08.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link