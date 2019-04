Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,945 EUR -1,97% (08.04.2019, 16:47)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (08.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Stefan Limmer, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Stefan Limmer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Stimmung unter thyssenkrupp-Investoren dürfte aktuell alles andere als gut sein. Seit Monaten falle der DAX-Titel in einem ausgeprägten Abwärtstrend von Tief zu Tief. thyssenkrupp habe mit einem kosten- und zeitintensiven Konzernumbau zu kämpfen. Zuletzt habe die Stahlfusion mit Tata Steel, die bereits beschlossen gewesen sei, auf der Kippe gestanden.Vor einem Jahr habe das Papier des Stahlherstellers noch bei 21,68 Euro notiert. Inzwischen müssten Anleger nur noch knapp 13 Euro für eine Aktie auf den Tisch legen - ein Minus von rund 40 Prozent. Alleine im laufenden Jahr habe sich der Wert um 13 Prozent verbilligt. Der Vergleichsindex DAX habe im gleichen Zeitraum fast 13 Prozent zulegen können und habe den stärksten Start seit Jahren auf das Parkett gefeiert. Dementsprechend miserabel habe sich der TSI-Wert in den zurückliegenden Monaten entwickelt. In der TSI HDAX-Rangliste gehöre thyssenkrupp mit einem TSI-Wert von unter 1 zu den absoluten Verlierern. Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp liege derzeit nur noch bei rund acht Milliarden Euro. Da die einzelnen Konzernteile insgesamt mehr wert seien, sei thyssenkrupp fundamental gesehen aber wieder interessant.Stefan Limmer von "Der Aktionär" rät, die thyssenkrupp-Aktie deshalb auf die Watchlist zu setzen. (Analyse vom 08.04.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:12,935 EUR -1,64% (08.04.2019, 16:50)