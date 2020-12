ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (15.12.2020/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp: Aktie bewegt sich zielstrebig zum Corona-Hoch - AktiennewsDie Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) scheint am Dienstag die bärische Umkehrkerze ("Shooting-Star"), die gestern ausgebildet wurde, nicht zu bestätigen und notiert auf dem höchsten Stand seit August, so die Experten von XTB.Seit der Bodenbildung im Oktober bei 3,84 Euro bewege sich der Kurs in einem stabilen Trendkanal stetig nach oben und könnte bei anhaltender Dynamik bald die obere Grenze des 9-monatigen Konsolidierungsbereiches testen. Der Industriekonzern habe seit dem Tief von Ende Oktober rund 75% an Börsenwert gewonnen. Ein Ausbruch über 7,40 Euro könnte den Seitwärtstrend beenden und das charttechnische Bild weiter aufhellen.Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:6,76 EUR +3,43% (15.12.2020, 10:43)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:6,77 EUR +4,06% (15.12.2020, 10:58)